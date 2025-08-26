Ричмонд
В США заявили о планах урегулировать конфликт на Украине до конца года

Спецпосланник президента Дональда Трампа США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится завершить конфликт на Украине до конца 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: Reuters

Уиткофф высказался о завершении конфликта на Украине на заседании кабинета американской администрации в Белом доме по главе с Трампом.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — подчеркнул он.

Встреча Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске состоялась 15 августа. В общей сложности саммит на высшем уровне в формате «три на три» продлился 2 часа 45 минут.

Итоги встречи в Анкоридже комментировал сам Трамп. «Отличный и очень успешный день на Аляске!» — написал он.

