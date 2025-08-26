Ричмонд
В Иркутске собрали необычный грузовик для СВО

В Иркутске умельцы разработали для нужд специальной военной операции (СВО) многоцелевой грузовой автомобиль с улучшенными характеристиками проходимости, почти целиком собранный из российских компонентов, информирует пресс-служба городской администрации.

Подчеркивается, что данная специализированная техника на 95% укомплектована деталями, произведенными в России. При сборке использовались узлы и агрегаты от машин самых популярных отечественных марок.

Первый внедорожный грузовик будет направлен в район проведения СВО этой осенью. В настоящее время мастера имеют возможность ежемесячно производить до четырех экземпляров этой специальной техники.