На Украине разрешили мужчинам 18−22 лет беспрепятственно выезжать за границу

Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения, — написала она.
По словам премьера, решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто по разным причинам уже оказался за границей. Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления.
Ранее Зеленский анонсировал данное решение, отметив, что все детали были согласованы с военным командованием страны. Он сообщал, что украинским мужчинам 18−22 лет могут разрешить выезд за границу уже сегодня.