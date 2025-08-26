Ричмонд
На Украине разрешили мужчинам 18−22 лет беспрепятственно выезжать за границу

Правительство Украины приняло постановление, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Источник: Life.ru

Кабмин обновил порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения, — написала она.

По словам премьера, решение касается всех граждан соответствующего возраста, включая тех, кто по разным причинам уже оказался за границей. Изменения вступят в силу на следующий день после официального опубликования постановления.

Ранее Зеленский анонсировал данное решение, отметив, что все детали были согласованы с военным командованием страны. Он сообщал, что украинским мужчинам 18−22 лет могут разрешить выезд за границу уже сегодня.