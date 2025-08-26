Ричмонд
Уиткофф назвал желаемый срок завершения конфликта на Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится к завершению конфликта на Украине до 2025 года.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон стремится к завершению конфликта на Украине до 2025 года. Об этом он высказался во вторник, 26 августа.

Уиткофф заявил, что «мир через силу» действительно работает. По словам спецпосланника Трампа, всю эту неделю США проводят встречи по России, Украине, Ирану и Газе.

Все три конфликта США надеются урегулировать до конца года, добавил Уиткофф.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские «активные операции» будут продолжаться. По его словам, других вариантов «не оставляет» противник.

Украинский лидер также добавил, что договаривается с другими странами о предоставлении площадки для переговоров.

