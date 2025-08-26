Гагаузский фактор и парламентские выборы: почему Кишинев рискует столкнуться с протестами

26 августа также стало известно окончательное решение по оппозиционному блоку «Победа». Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об ограничении деятельности четырех входящих в него партий, что не позволит им участвовать в парламентских выборах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации самого блока «Победа» для участия в выборах. Министерство юстиции 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска входящих в этот блок партий. Провести это решение через судебные инстанции пока не успели, но деятельность партий уже ограничили. Молдавские телеграм-каналы утверждают, что Высшую судебную палату Молдавии сегодня фактически возглавляет родственник бывшего вице-председателя PAS Сергея Литвиненко, недавно назначенного судьей Конституционного суда.