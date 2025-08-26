Гагаузский фактор и парламентские выборы: почему Кишинев рискует столкнуться с протестами

За месяц до парламентских выборов, которые пройдут в Молдавии 28 сентября, тучи сгущаются над еще одной реальной оппозиционной силой — Патриотическим блоком. 26 августа полиция вызвала на допрос членов партии Inima Moldovei («Сердце Молдавии»), в том числе ее председателя, экс-главу Гагаузии Ирину Влах. Эта партия входит в состав Патриотического избирательно блока вместе с Партией социалистов, Компартией и партией «Будущее Молдавии». Не исключено, что проблемы возникнут и у всего блока.
26 августа также стало известно окончательное решение по оппозиционному блоку «Победа». Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об ограничении деятельности четырех входящих в него партий, что не позволит им участвовать в парламентских выборах. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации самого блока «Победа» для участия в выборах. Министерство юстиции 11 августа обратилось в суд, чтобы добиться роспуска входящих в этот блок партий. Провести это решение через судебные инстанции пока не успели, но деятельность партий уже ограничили. Молдавские телеграм-каналы утверждают, что Высшую судебную палату Молдавии сегодня фактически возглавляет родственник бывшего вице-председателя PAS Сергея Литвиненко, недавно назначенного судьей Конституционного суда.
Против Ирины Влах и ее однопартийцев полиция возбудила уголовное дело за якобы «незаконную» мирную акцию оппозиции у здания президентуры 16 июля этого года. Экс-башкан Гагаузии, а также активисты ее партии Николай Гангура и Виталий Бланарь по этому делу получили статус подозреваемых. На акции протеста 16 июля партия Inima Moldovei требовала проведения честных выборов. Оппозиционеры пытались подать заявление в канцелярию администрации президента, однако полиция и СИБ помешали это сделать, применив к участникам акции грубую силу. Но вместо того, чтобы расследовать правомерность действий силовиков, власти занялись преследованием пострадавших от них оппозиционеров.
У здания Инспектората полиции сектора Буюкань, куда оппозиционеров вызвали на допрос, партия Inima Moldovei во вторник провела акцию в поддержку своих соратников, получивших повестки. Участники акции заявили, что уголовное преследование их однопартийцев является политически мотивированным. Они опять потребовали у президента Майи Санду прекратить вмешательство в избирательный процесс в пользу правящей партии PAS. По мнению выступавших на митинге, «полиция стала дубинкой в руках нынешней власти, используемой для расправы с политическими оппонентами».
«Мы и сегодня готовы повторить свои требования: Санду должна прекратить использовать полицию и СИБ против оппозиции. Она должна прекратить давление на бизнес, который не поддерживает PAS. Она должна прекратить использовать европейских чиновников как агитаторов PAS. Санду совершает эти и другие нарушения Кодекса о выборах, мы требуем это остановить и нас потом еще и преследуют! Что это если не диктатура закомплексованной диктаторши, которая считает себя неприкосновенной?!», — заявили в партии Inima Moldovei.
Предвыборная ситуация в стране становится все интереснее. Уже два лидера единственной в составе Молдавии этнической автономии — АТО (Автономное территориальное образование) Гагаузия подвергаются преследованиям по политическим мотивам. Нынешний башкан (глава) АТО — Евгения Гуцул — уже сидит, она осуждена на 7 лет лишения свободы. Ее предшественница, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, вызвана на допрос по уголовному делу. Мне кажется, что в такой ситуации гагаузы могут всерьез обидеться на Кишинев. К чему приводили их обиды в прошлом, хорошо известно.
Есть и еще один нюанс. Не являются ли уголовные дела против представителей партии Inima Moldovei прелюдией к роспуску или «ограничению деятельности» самой партии? Сможет ли партия участвовать в выборах, если ее лидер будет находиться под уголовным преследованием? А если партию снимут с выборов, не станет ли это предлогом для снятия с выборов и самого Патриотического блока? Напомним, что в него входят, помимо партии экс-главы Гагаузии Ирины Влах, также Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Компартия экс-президента Владимира Воронина и партия «Будущее Молдавии» бывшего премьер-министра Василия Тарлева.
А если снимут с выборов Патриотический блок, то реальной оппозиции на них, пожалуй, и не останется. Потому что проевропейский блок «Альтернатива» и «Наша партия» Ренато Усатого вряд ли могут считаться реальной оппозицией нынешней правящей партии и курсу Майи Санду. Скорее, они будут играть роль «спойлеров», а в будущем парламенте сольются в экстазе с партией Санду PAS, обеспечив пролонгацию диктатуры девушки из села Рисипень. Конечно, предварительно хорошенько поторговавшись.