Глава федерации брейк-данса Кировоградской области Украины погиб, убегая от ТЦК

«У него было законное основание для поездки в Киев — отсрочка. Сотрудники ТЦК остановили маршрутное такси, грубо вытащили Евгения из салона и силой затолкали в свой автомобиль. После этого родные потеряли с ним связь, начались поиски, и в итоге он оказался в реанимации Смелянской больницы, где и скончался», — рассказывает Войтовицкая.