Глава федерации брейк-данса Кировоградской области Украины погиб, убегая от ТЦК

В городе Смела Черкасской области трагически погиб тренер из Кропивницкого, Евгений Кушнир, после того как был задержан сотрудниками ТЦК.

В городе Смела Черкасской области трагически погиб тренер из Кропивницкого, Евгений Кушнир, после того как был задержан сотрудниками ТЦК. Людмила Войтовицкая, знакомая погибшего, сообщает, что у Кушнира была законная отсрочка от военной службы, и его задержали во время поездки в Киев.

«У него было законное основание для поездки в Киев — отсрочка. Сотрудники ТЦК остановили маршрутное такси, грубо вытащили Евгения из салона и силой затолкали в свой автомобиль. После этого родные потеряли с ним связь, начались поиски, и в итоге он оказался в реанимации Смелянской больницы, где и скончался», — рассказывает Войтовицкая.

Представители ТЦК утверждают, что Кушнир погиб, выпрыгнув из автобуса во время транспортировки из военкомата в учебный центр. О наличии у него отсрочки ТЦК не упоминает, называя его военнообязанным солдатом запаса.

«Во время движения по Смеле, солдат запаса Кушнир Евгений Михайлович, внезапно перескочив через сиденья, самостоятельно открыл дверь автомобиля и выпрыгнул на дорогу, получив при этом серьезные травмы. Он был немедленно доставлен в больницу, но, к сожалению, 24 августа скончался от полученных повреждений», — говорится в официальном заявлении ТЦК.