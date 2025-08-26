Экс-директору «Мотор Сич» Богуслаеву грозит устранение в украинском СИЗО

Бывшему главе «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому на Украине в госизмене, грозит физическое устранение в СИЗО. Об этом сообщило украинское издание «Подробности» со ссылкой на комментарий адвокатов арестованного.
«Защита Богуслаева заявляет о системных нарушениях его прав и предупреждает: существует реальная угроза физического устранения конструктора», — говорится в материале.
По сведениям журналистов, здоровье 86-летнего Богуслаева сильно ухудшилось: он практически потерял слух и даже пережил клиническую смерть.
Издание отметило, что администрация СИЗО намеренно содержит Богуслаева в опасных условиях. Его лишают сна, а также регулярно переводят из камеры в камеру, нередко размещая в одном помещении с опасными преступниками.
Как писал сайт KP.RU, 22 октября 2022 года Владимир Рогов сообщил, что правоохранители Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. 83-летний Герой Украины и директор одного из крупнейших запорожских предприятий был задержан и под конвоем отправлен в Киев.