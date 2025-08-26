Экс-директору «Мотор Сич» Богуслаеву грозит устранение в украинском СИЗО

Как писал сайт KP.RU, 22 октября 2022 года Владимир Рогов сообщил, что правоохранители Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. 83-летний Герой Украины и директор одного из крупнейших запорожских предприятий был задержан и под конвоем отправлен в Киев.