Зеленский пригрозил России новыми терактами

Зеленский отметил, что противник «не оставляет других вариантов». В своём вечернем обращении он указал, что можно добиться диалога с «уклоняющейся от переговоров» Россией только через новые санкции. Экс-комик добавил, что ведёт переговоры с другими государствами о создании площадки для диалога.
Ранее Life.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, инициативы перейдут к европейским странам и США. Он также предупредил о возможном усилении санкционного давления на Россию.
*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.