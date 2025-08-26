Зеленский пригрозил России новыми терактами

Зеленский отметил, что противник «не оставляет других вариантов». В своём вечернем обращении он указал, что можно добиться диалога с «уклоняющейся от переговоров» Россией только через новые санкции. Экс-комик добавил, что ведёт переговоры с другими государствами о создании площадки для диалога.