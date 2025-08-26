Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский пригрозил России новыми терактами

Глава киевского режима Владимир Зеленский во вторник представил доклад от главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка* и заявил о продолжении украинских «активных операций».

Источник: Life.ru

Зеленский отметил, что противник «не оставляет других вариантов». В своём вечернем обращении он указал, что можно добиться диалога с «уклоняющейся от переговоров» Россией только через новые санкции. Экс-комик добавил, что ведёт переговоры с другими государствами о создании площадки для диалога.

Ранее Life.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, если встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским не состоится в ближайшее время, инициативы перейдут к европейским странам и США. Он также предупредил о возможном усилении санкционного давления на Россию.

*Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше