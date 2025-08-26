Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне

Администрация Соединенных Штатов будет стремиться к вынесению смертных приговоров лицам, признанным виновными в совершении убийств в пределах Вашингтона, об этом заявил президент Дональд Трамп.
«Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора», — подчеркнул он во время совещания кабинета министров в Белом доме во вторник.
Трамп отметил, что возможность получения такого приговора является «очень сильным» средством сдерживания убийств в городе. Президент также выразил мнение, что большинство поддерживает эту меру.
«У нас нет выбора», — подытожил Трамп.
Ранее Дональд Трамп предложил губернатору штата Мэриленд Уэсу Муру направить в регион военных для борьбы с ростом преступности.