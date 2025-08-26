Ричмонд
Трамп призвал выносить смертный приговор за убийства в Вашингтоне

Перспектива подобного приговора является «очень сильным» инструментом для предотвращения убийств в городе, отметил президент США.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Соединенных Штатов будет стремиться к вынесению смертных приговоров лицам, признанным виновными в совершении убийств в пределах Вашингтона, об этом заявил президент Дональд Трамп.

«Если кто-нибудь убьет кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора», — подчеркнул он во время совещания кабинета министров в Белом доме во вторник.

Трамп отметил, что возможность получения такого приговора является «очень сильным» средством сдерживания убийств в городе. Президент также выразил мнение, что большинство поддерживает эту меру.

«У нас нет выбора», — подытожил Трамп.

Ранее Дональд Трамп предложил губернатору штата Мэриленд Уэсу Муру направить в регион военных для борьбы с ростом преступности.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
