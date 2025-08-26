Власти Америки надеются достичь урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров в Белом доме.
По словам Уиткоффа, на протяжении всей недели американская администрация проводит серию встреч и консультаций по ключевым международным кризисам, включая ситуацию с Россией, Украиной, Ираном, Израилем и ХАМАС.
«Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — отметил спецпосланник президента США.
Уиткофф подчеркнул, что Америка стремится выработать согласованные подходы с международными партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы добиться мирного урегулирования на территории Украины.
Напомним, Россия не являлась инициатором конфликта на Украине и предпринимает активные меры для его прекращения. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что противостояние возникло после применения танков и авиации против мирного населения Донбасса, а российская сторона стремится к его завершению.