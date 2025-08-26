Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США надеются на скорое завершение конфликта РФ с Украиной: В Белом доме назвали сроки

Уиткофф: США хочет урегулировать конфликт на Украине до конца года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Америки надеются достичь урегулирования конфликта на Украине до конца текущего года. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров в Белом доме.

По словам Уиткоффа, на протяжении всей недели американская администрация проводит серию встреч и консультаций по ключевым международным кризисам, включая ситуацию с Россией, Украиной, Ираном, Израилем и ХАМАС.

«Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — отметил спецпосланник президента США.

Уиткофф подчеркнул, что Америка стремится выработать согласованные подходы с международными партнерами и заинтересованными сторонами, чтобы добиться мирного урегулирования на территории Украины.

Напомним, Россия не являлась инициатором конфликта на Украине и предпринимает активные меры для его прекращения. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что противостояние возникло после применения танков и авиации против мирного населения Донбасса, а российская сторона стремится к его завершению.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше