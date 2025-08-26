Он напомнил, что Европейская комиссия ранее предоставляла письменные гарантии защиты критической энергетической инфраструктуры от атак третьих стран, однако после серии украинских обстрелов нефтепровода не сделала никаких заявлений.
«Очень трудно поверить, что между фон дер Ляйен, некоторыми европейскими лидерами и Зеленским не было никакой координации в отношении атаки на нефтепровод “Дружба”, — подчеркнул Сийярто. По его словам, крайне нереалистично выглядит версия о том, что стороны не обменялись хотя бы несколькими фразами на этот счёт.
Напомним, что удары по нефтепроводу «Дружба» привели к раздору между Венгрией и Украиной. Глава МИД Незалежной Андрей Сибига резко заявил, что Будапешт не может говорить Зеленскому, как ему поступать. Также он считает, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках народа. После этого Сийярто сообщил, что страна считает атаки по «Дружбе» вмешательством.