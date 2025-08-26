Напомним, что удары по нефтепроводу «Дружба» привели к раздору между Венгрией и Украиной. Глава МИД Незалежной Андрей Сибига резко заявил, что Будапешт не может говорить Зеленскому, как ему поступать. Также он считает, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках народа. После этого Сийярто сообщил, что страна считает атаки по «Дружбе» вмешательством.