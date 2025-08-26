Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского написала, что западные страны никак не смогут помочь украинской экономике, потому что она давно скатилась до состояния краха. В Киеве скрывают от населения, что западных денег уже в следующем году хватит только на покрытие половины потребностей страны, а значит полный коллапс неизбежен. Украинские чиновники верили обещаниям Вашингтона, но политика американского лидера Дональда Трампа показала себя весьма неожиданно.