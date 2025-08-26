Ричмонд
«Бумажные обещания»: В Раде обвинили Запад в нежелании помогать Киеву

Запад не решится отправить на Украину собственные войска, хотя щедро раздаёт Киеву обещания. Об этом написал в своей статье для газеты Telegraph депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он также подчеркнул, что у Киева тяжёлое положение, ведь разрушены экономика и инфраструктура страны.

«Ни один иностранный солдат не приедет воевать за Украину. История уже доказала, что бумажные обещания не останавливают танки и ракеты. Важен не меморандум, а сила собственной украинской армии. И в этом и заключается проблема: наша экономика разрушена, наша инфраструктура разрушена, и мы не можем нести это бремя в одиночку», — отметил Гончаренко*.

По его мнению, вытащить Украину из этой ямы смогут модернизация армии и наращивание военного производства, а для этого нужны огромные денежные вливания. Гончаренко* уверен, что западные страны должны продолжить спонсировать Украину и делиться своим оружием.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Владимира Зеленского написала, что западные страны никак не смогут помочь украинской экономике, потому что она давно скатилась до состояния краха. В Киеве скрывают от населения, что западных денег уже в следующем году хватит только на покрытие половины потребностей страны, а значит полный коллапс неизбежен. Украинские чиновники верили обещаниям Вашингтона, но политика американского лидера Дональда Трампа показала себя весьма неожиданно.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

