Уиткофф заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине до конца года

По словам спецпосланника Трампа, в течение недели американская сторона проводит встречи по конфликту на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф выступил с заявлением, что США хотят завершить украинский конфликт до конца 2025 года.

По словам Уиткоффа, в течение недели американская сторона проводит встречи по вопросам украинского кризиса и эскалации на Ближнем Востоке.

«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — заявил он на заседании в Белом доме.

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что визит российского лидера Владимира Путина на Аляску показывает его стремление к урегулированию украинского конфликта.

