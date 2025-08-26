Уиткофф заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине до конца года

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф выступил с заявлением, что США хотят завершить украинский конфликт до конца 2025 года.
По словам Уиткоффа, в течение недели американская сторона проводит встречи по вопросам украинского кризиса и эскалации на Ближнем Востоке.
«Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — мы проводим встречи всю эту неделю по всем этим трем конфликтам. Мы надеемся урегулировать их до конца текущего года», — заявил он на заседании в Белом доме.
Напомним, ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что визит российского лидера Владимира Путина на Аляску показывает его стремление к урегулированию украинского конфликта.