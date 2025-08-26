Трамп: США будут добиваться смертного приговора за убийства в Вашингтоне

«Если кто-нибудь убьёт кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора», — подчеркнул Трамп.
Он отметил, что такая мера станет «очень сильным» инструментом для снижения уровня убийств в городе. Трамп также считает, что «все согласны» с этой «профилактической» мерой. Президент добавил, что у правительства нет иного выбора.
Ранее Life.ru сообщал, как Трамп призвал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC за предвзятое освещение новостей. Он также поднял вопрос о необходимости выплат от телеканалов миллионов долларов за лицензионные платежи за вещание.