Трамп: США будут добиваться смертного приговора за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп пообещал добиваться смертных приговоров для тех, кто совершит убийство в Вашингтоне. Он сделал это заявление на заседании кабинета в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Если кто-нибудь убьёт кого-нибудь в столице, Вашингтоне, округе Колумбия, то мы будем добиваться смертного приговора», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что такая мера станет «очень сильным» инструментом для снижения уровня убийств в городе. Трамп также считает, что «все согласны» с этой «профилактической» мерой. Президент добавил, что у правительства нет иного выбора.

Ранее Life.ru сообщал, как Трамп призвал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC за предвзятое освещение новостей. Он также поднял вопрос о необходимости выплат от телеканалов миллионов долларов за лицензионные платежи за вещание.

