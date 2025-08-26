Захарова: Повышение уровня делегаций России и Украины пока не согласовано

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова про то, что Москва предложила Киеву повысить уровень делегаций на дальнейших переговорах в Стамбуле. По словам министра, это позволит обсудить вопросы, которые будут напрямую донесены президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.