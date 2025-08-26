Захарова: Повышение уровня делегаций России и Украины пока не согласовано

Повышение уровня делегаций России и Украины на будущих раундах переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в настоящий момент не согласовано. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Исходим из того, что необходимо соответствующее согласование между российской и украинской сторонами. Пока его нет», — сообщила дипломат в беседе с изданием Lenta.ru, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова про то, что Москва предложила Киеву повысить уровень делегаций на дальнейших переговорах в Стамбуле. По словам министра, это позволит обсудить вопросы, которые будут напрямую донесены президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому.