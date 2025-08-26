Двадцать пять стран остановили отправку почты в США

Всемирный почтовый союз заявил о временной приостановке отправки почтовых отправлений в Соединенные Штаты из-за таможенных сборов, введенных 25 государствами.
В конце июля администрация президента Дональда Трампа заявила об отмене льготных условий для малогабаритных посылок, поступающих в США, начиная с 29 августа.
Согласно информации, руководитель международного отдела ВПС направил письмо американскому госсекретарю Марко Рубио, в котором выразил озабоченность стран-участниц в связи с возможными нарушениями в операционной деятельности.
