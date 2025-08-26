Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двадцать пять стран остановили отправку почты в США

Всемирный почтовый союз заявил о временной приостановке отправки почтовых отправлений в Соединенные Штаты из-за таможенных сборов, введенных 25 государствами.

Всемирный почтовый союз заявил о временной приостановке отправки почтовых отправлений в Соединенные Штаты из-за таможенных сборов, введенных 25 государствами.

В конце июля администрация президента Дональда Трампа заявила об отмене льготных условий для малогабаритных посылок, поступающих в США, начиная с 29 августа.

Согласно информации, руководитель международного отдела ВПС направил письмо американскому госсекретарю Марко Рубио, в котором выразил озабоченность стран-участниц в связи с возможными нарушениями в операционной деятельности.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше