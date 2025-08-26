Советник Трампа Наварро раскритиковал Болтона за разглашение секретной информации

Об этом 26 августа Наварро написал в колонке для газеты The Hill.
Советник Трампа раскритиковал Болтона за информацию, опубликованную в его книге 2020 года «Комната, где это произошло».
«Когда Болтон написал свою книгу “Комната, где это произошло”, он не просто делился слухами. Он делился информацией о разговорах в Овальном кабинете и национальной безопасности, которая должна была оставаться в тайне — либо по закону, либо в соответствии с привилегией исполнительной власти», — написал Наварро.
Он также напомнил о комментариях федерального судьи Ройса Ламберта от 2020 года, который отметил, что не может помешать публикации книги Болтона, так как «лошадь уже выбежала из конюшни».
Наварро указал на конкретные примеры из книги Болтона, которые, по его мнению, перешли границы дозволенного. Он выделил описания обсуждений по поводу режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и рассказ о том, что говорили союзники НАТО за закрытыми дверями.
«Это не служба. Это не патриотизм. Это извлечение прибыли из секретов Америки», — подчеркнул Наварро.
Газета The New York Post 22 августа сообщила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски в доме Джона Болтона в Мэриленде. Издание написало, что в отношении Болтона было начато расследование о секретных документах, причем это произошло еще несколько лет назад, но администрация бывшего американского лидера Джо Байдена закрыла его «по политическим причинам».
Днем позже вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что администрация Трампа начала расследование действий Болтона. Он добавил, что дело может завершиться без обвинений, если нарушения не будут выявлены.