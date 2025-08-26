Ричмонд
Президент Бразилии сделал неожиданное заявление об окончании конфликта на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине подходит к концу.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине подходит к концу. Слова политика приводит RAI News.

По словам бразильского лидера, «все знают», что военное противостояние России и Украины подходит к концу.

По мнению Лула да Силвы, российский президент Владимир Путин, Владимир Зеленский понимают, насколько далеко зайдет этот конфликт, как и Европа с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Они просто ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его завершении», — добавил президент Бразилии.

Ранее Трамп заявил, что может ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины в случае отсутствия прогресса к миру.

