Трамп высказался о вине Зеленского в текущей ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского полностью невиновным в ситуации, при которой прогресса в мирном урегулировании конфликта на Украине пока не наблюдается.
В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Трамп отметил, что «Зеленский тоже не является невиновным, ведь для танго нужны двое».
Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, для урегулирования ситуации важно, чтобы состоялась встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что Вашингтон рассчитывает достичь урегулирования украинского кризиса к концу 2025 года. По его словам, администрация Белого дома также будет одновременно заниматься реализацией других инициатив, направленных на мир.