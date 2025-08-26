Ричмонд
Трамп не считает Зеленского невиновным в отсутствии мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Владимира Зеленского невиновным в отсутствии мира на Украине. По его словам, явного движения к миру со стороны главы киевского режима не видно.

Источник: Life.ru

«Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», — подчеркнул Трамп на заседании президентского кабинета в Белом доме.

Он ещё раз добавил о необходимости организовать встречу президента России Владимира Путина и Зеленского.

Ранее Трамп упомянул, что Путин не стремится встретиться с Зеленским из-за личной неприязни. По его словам, между ними существует взаимная антипатия. При этом американский лидер отметил, что и сам иногда избегает встреч с несимпатичными ему людьми, хотя порой делает и наоборот.

