Мелони и тень Муссолини: депутат раскрыл связь итальянского правительства с основателем фашизма

Обухов пояснил, что симпатии к Муссолини характерны для итальянской элиты. По его словам, после разрушения послевоенной политической системы, когда исчезли Коммунистическая и Христианско-демократическая партии, в Италии начали проявляться негативные тенденции. Он подчеркнул, что это не новое явление.