Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мелони и тень Муссолини: депутат раскрыл связь итальянского правительства с основателем фашизма

Депутат Обухов: Мелони неравнодушна к Муссолини.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной думы Сергей Обухов заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони явно симпатизирует Бенито Муссолини. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в правительстве Италии присутствует неофашистская партия, которая наследует идеи Муссолини.

Обухов пояснил, что симпатии к Муссолини характерны для итальянской элиты. По его словам, после разрушения послевоенной политической системы, когда исчезли Коммунистическая и Христианско-демократическая партии, в Италии начали проявляться негативные тенденции. Он подчеркнул, что это не новое явление.

Обухов также указал, что неонацизм на Западе свидетельствует о глубоких проблемах в обществе. Он добавил, что подобные процессы начались давно и, увы, продолжают развиваться.

Ранее Джорджа Мелони привлекла внимание из-за своей выразительной мимики. На встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом она закатывала глаза и строила гримасы, когда канцлер Германии Фридрих Мерц призывал усилить давление на Россию. Этот момент попал на видео и быстро распространился в интернете.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше