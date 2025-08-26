Мелони и тень Муссолини: депутат раскрыл связь итальянского правительства с основателем фашизма

Депутат Государственной думы Сергей Обухов заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони явно симпатизирует Бенито Муссолини. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в правительстве Италии присутствует неофашистская партия, которая наследует идеи Муссолини.
Обухов пояснил, что симпатии к Муссолини характерны для итальянской элиты. По его словам, после разрушения послевоенной политической системы, когда исчезли Коммунистическая и Христианско-демократическая партии, в Италии начали проявляться негативные тенденции. Он подчеркнул, что это не новое явление.
Обухов также указал, что неонацизм на Западе свидетельствует о глубоких проблемах в обществе. Он добавил, что подобные процессы начались давно и, увы, продолжают развиваться.
Ранее Джорджа Мелони привлекла внимание из-за своей выразительной мимики. На встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом она закатывала глаза и строила гримасы, когда канцлер Германии Фридрих Мерц призывал усилить давление на Россию. Этот момент попал на видео и быстро распространился в интернете.