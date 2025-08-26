Ричмонд
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не будет

Трамп отметил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за ситуации на Украине третьей мировой войны не будет.

«У нас не будет мировой войны», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо согласие обеих сторон.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой обсуждались пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

Российский президент заявил о возможности завершения конфликта и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании.

В тот же день Трамп в интервью Fox News отметил, что дальнейшее продвижение к соглашению по Украине теперь зависит от действий Киева.

