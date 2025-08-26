Трамп объявил о готовности США к экономической войне с Россией из-за Украины

Во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме американский лидер заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился.
«Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и она будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», — сказал Трамп.
Так хозяин Белого дома прокомментировал возможные действия США в случае продолжения боевых действий на восточноевропейском фронте.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп открестился от финансирования конфликта на Украине. По его словам, все военные расходы на ВСУ Вашингтон уже переложил на союзников по НАТО.