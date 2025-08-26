Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о готовности США к экономической войне с Россией из-за Украины

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к началу «экономической войны» против России, если не будет достигнуто урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

Во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме американский лидер заявил, что хочет, чтобы конфликт на Украине завершился.

«Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и она будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», — сказал Трамп.

Так хозяин Белого дома прокомментировал возможные действия США в случае продолжения боевых действий на восточноевропейском фронте.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп открестился от финансирования конфликта на Украине. По его словам, все военные расходы на ВСУ Вашингтон уже переложил на союзников по НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше