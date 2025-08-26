Рейтинг одобрения внешней политики Трампа побил антирекорд

Согласно результатам опроса, сейчас внешнюю политику Трампа одобряют 39% американцев, в то время как 57% дают ей негативную оценку. Примечательно, что в феврале, сразу после инаугурации Трампа, рейтинг одобрения его внешней политики составлял 44%, а в марте и июле — уже 41%. Если сравнивать с первым сроком Трампа, то антирекорд был зафиксирован в ноябре 2017 года и составлял 33%.