Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что вопрос о легитимности Зеленского неважен для урегулирования

Президент США обратил внимание, что «все вокруг встают в позу».

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает важной позицию РФ о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине.

Один из журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме попросил Трампа прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который в интервью телеканалу NBC News подчеркнул, что Зеленский по конституции нелегитимен.

«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — сказал в ответ на это Трамп.

Лавров в интервью NBC News отметил, что Москва признает, что Зеленский по факту является «главой режима», президент РФ Владимир Путин готов встретиться с ним в этом качестве, но по конституции он нелегитимен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше