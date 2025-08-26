Россия перевела Латвии миллионы евро на выплаты пенсионерам

Россия осуществила финансовый перевод в Латвию на общую сумму почти 13 миллионов евро, предназначенных для обеспечения выплат пенсий и других социальных пособий гражданам России, проживающим на территории республики.
Как сообщает латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Байбы Браж, денежные средства были успешно зачислены в казну спустя шесть месяцев после положенного срока. Данная сумма покрывает обязательства Российской Федерации перед своими пенсионерами в Латвии за три квартала текущего года.
Со стороны латвийского Министерства финансов поступило подтверждение о получении платежа в понедельник во второй половине дня. В свою очередь, Министерство благосостояния республики ожидает от российской стороны предоставления актуального и полного списка лиц, имеющих право на получение этих выплат, для дальнейшего перечисления средств.
