Россия перевела Латвии миллионы евро на выплаты пенсионерам

Россия осуществила финансовый перевод в Латвию на общую сумму почти 13 миллионов евро, предназначенных для обеспечения выплат пенсий и других социальных пособий гражданам России, проживающим на территории республики.

Как сообщает латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Байбы Браж, денежные средства были успешно зачислены в казну спустя шесть месяцев после положенного срока. Данная сумма покрывает обязательства Российской Федерации перед своими пенсионерами в Латвии за три квартала текущего года.

Со стороны латвийского Министерства финансов поступило подтверждение о получении платежа в понедельник во второй половине дня. В свою очередь, Министерство благосостояния республики ожидает от российской стороны предоставления актуального и полного списка лиц, имеющих право на получение этих выплат, для дальнейшего перечисления средств.

Ранее сообщалось, что двадцать пять стран остановили отправку почты в США.

