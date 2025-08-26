Россия перевела Латвии миллионы евро на выплаты пенсионерам

Как сообщает латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Байбы Браж, денежные средства были успешно зачислены в казну спустя шесть месяцев после положенного срока. Данная сумма покрывает обязательства Российской Федерации перед своими пенсионерами в Латвии за три квартала текущего года.