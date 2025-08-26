Россия выразила недовольство ходом расследования по делу о «Северных потоках»

Российская сторона недовольна ходом расследования по делу о диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщает пресс-служба постпредства РФ.
Как считают российские представители, расследование подрыва газопровода движется в неверном направлении. Представители постпредства РФ также отметили, что международное расследование дела о диверсии на «Северных потоках» является важным не только для России, но и для Германии.
При этом ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ФРГ ответить на все вопросы, связанные с подрывом газопроводов.
Ранее KP.RU сообщал, что задержанный по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков» украинец Сергей Кузнецов работал на Службу безопасности Украины. Он занимался организацией диверсий, в том числе за пределами страны.