Трамп может ввести санкции и пошлины не только против России, но и Украины

Трамп подчеркнул, что его главная цель — сохранить человеческие жизни.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают возможность введения не только санкций, но и импортных пошлин в контексте украинского конфликта, и меры могут коснуться как Москвы, так и Киева. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Выступая на заседании кабинета в Белом доме, Трамп подчеркнул, что его главная цель — сохранить человеческие жизни. Он отметил, что нынешняя ситуация требует жестких экономических инструментов, способных повлиять на развитие событий в регионе.

По словам президента, использование санкций или значительных торговых ограничений может стать эффективным способом давления. Трамп добавил, что такие меры будут крайне затратными для России, Украины или любой другой стороны, вовлеченной в конфликт.

Ранее Трамп заявил, что из-за ситуации на Украине третьей мировой войны не будет. Он добавил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, однако для этого необходимо согласие обеих сторон.

