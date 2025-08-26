Немецкие истребители сопроводили российский самолет над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил Германии якобы поднялись в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20М. Это произошло в небе над Балтийским морем, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.
Издание уточняет, что силы НАТО подняли по тревоге два немецких истребителя Eurofighter «в связи с приближением российского разведывательного самолета над Балтийским морем».
«Истребители-перехватчики взлетели с аэродрома Росток-Лааге, чтобы идентифицировать российский самолет типа Ильюшин Ил-20М», — говорится в публикации газеты.
При этом Bild отмечает, что российский самолет находился в международном воздушном пространстве. По данным издания, немецкие истребители поднимаются над Балтикой по тревоге уже в десятый раз с начала 2025 года.
В свою очередь в Минобороны РФ ранее заявляли, что российские самолеты строго соблюдают международные правила использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушных трасс и не сближаясь с воздушными судами иностранных государств.
