Трамп раскрыл главную ошибку Украины в противостоянии с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал критику в адрес Украины, заявив о несоразмерности её потенциала в противостоянии с Россией.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал критику в адрес Украины, заявив о несоразмерности её потенциала в противостоянии с Россией. Американский лидер указал, что украинская сторона изначально питала неоправданные ожидания относительно исхода конфликта, пытаясь противостоять противнику, чьи ресурсы и масштабы многократно превосходят её собственные.

«Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас», — сказал президент США.

Трамп акцентировал, что его предшественник Джо Байден не должен был допускать развития ситуации по такому сценарию и был обязан предотвратить эскалацию.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о Зеленском и Украине.

