ЕС может создать на Украине три «оборонительных рубежа»

Согласно информации Financial Times, западные государства изучают варианты формирования, как минимум, трех «оборонительных рубежей» для урегулирования украинского кризиса, включая создание демилитаризованной зоны под контролем нейтральных миротворческих сил.
Со ссылкой на анонимные источники сообщается, что в соответствии с предлагаемым планом, охрану украинских границ будут осуществлять украинские военные, прошедшие подготовку и оснащенные вооружением от стран НАТО. Дополнительно, на территории Украины будут размещены европейские «силы сдерживания», выступающие в качестве «третьей линии обороны».
В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что любое присутствие войск стран-членов НАТО на украинской территории является неприемлемым для России и способно спровоцировать серьезную эскалацию напряженности.