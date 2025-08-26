Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

По словам Трампа, его основная цель — «спасти жизни тысяч молодых людей». Он подчеркнул, что для достижения этой цели может прибегнуть к «санкциям или очень мощной системе пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было».