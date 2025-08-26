Трамп пригрозил санкциями не только России, но и Украине

По словам Трампа, его основная цель — «спасти жизни тысяч молодых людей». Он подчеркнул, что для достижения этой цели может прибегнуть к «санкциям или очень мощной системе пошлин, очень дорогостоящих для России или Украины или кого бы то ни было».
Президент США дал понять, что американская администрация рассматривает широкий спектр мер воздействия на обе стороны украинского конфликта. Конкретные детали возможных санкционных мер или пошлин пока не уточняются.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп отказался считать Владимира Зеленского безвинной жертвой ситуации. Хозяин Белого дома заявил, комментируя роль главаря киевского режима в продолжении конфликта на Украине, что «для танго нужны двое».