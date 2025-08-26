В Украине мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил беспрепятственно пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.
«Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, — сообщила Свириденко. — Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей». Свириденко добавила, что «изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления».
Как в свою очередь сообщает ТАСС, мужчинам с 18 лет запрещен выезд из страны в связи с военным положением. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 12 августа Владимир Зеленский поручил правительству Украины проработать возможность упростить пересечение границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, отменив для них ограничение на выезд из страны. -0-