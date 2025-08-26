Полянский: Зеленский пытается сделать невозможными любые мирные переговоры

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Владимир Зеленский и его сторонники намеренно препятствуют возможности мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, предпринимаются шаги, которые делают диалог фактически невозможным.
Выступая перед журналистами, дипломат подчеркнул, что такие действия подрывают любые усилия по поиску компромиссов. Он отметил, что в нынешних условиях вести содержательные переговоры становится крайне сложно.
Полянский также напомнил, что вопрос безопасности должен рассматриваться комплексно. По его мнению, гарантии должны предоставляться не только Украине, но и России, так как ее безопасность, как и стабильность всей Европы, находится под серьезной угрозой.
Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил все предложенные президентом США Дональдом Трампом варианты разрешения украинского конфликта.