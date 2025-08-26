Опрос показал рекордно низкую поддержку внешней политики Трампа

Рейтинг одобрения внешней политики американского президента Дональда Трампа опустился до рекордно низкой отметки в 39%. Об этом говорится в исследовании компании Gallup.
Отмечается, что это самый низкий показатель за период с начала второго срока Трампа (с 20 января 2025 года).
При этом большинство респондентов (57%) заявили, что дают негативную оценку внешней политики Трампа. К слову, в феврале 2025 года рейтинг одобрения внешней политики вернувшегося в Белый дом Трампа составлял 44%, но в марте и июле опустился до 41%.
В то же время в первый президентский срок Трампа антирекорд рейтинга одобрения его внешней политики был зафиксирован в ноябре 2017 года. Тогда он опустился до 33%.
