«Всё это чушь»: Трамп резко ответил на слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Москвы о нелегитимности Владимира Зеленского, назвав их «чушью», не относящейся к сути урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Life.ru

«Не имеет значения, что они говорят. Все вокруг встают в позу. Всё это чушь, понятно?» — сказал он во время заседания своего кабинета в Белом доме, отвечая на вопрос о высказываниях главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Президент США подчеркнул, что позиция России по данному вопросу не имеет большого значения, а сама нелегитимность главаря киевского режима не является проблемой для урегулирования конфликта на Украине.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского нелегитимным согласно украинской конституции. При этом министр добавил, что Москва признает Зеленского главой режима, и поэтому президент России Владимир Путин готов к встрече с ним в этом качестве.

