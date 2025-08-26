Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине раскрыли статистику смертности мобилизованных в ТЦК

Согласно информации, распространенной украинским телеканалом «Общественное», с начала 2022 года в помещениях призывных пунктов Украины скончались не менее 25 мобилизованных граждан.

Согласно информации, распространенной украинским телеканалом «Общественное», с начала 2022 года в помещениях призывных пунктов Украины скончались не менее 25 мобилизованных граждан.

Как сообщает издание, правоохранительные органы признали факт насильственной смерти лишь в двух из этих случаев. По официальным данным следствия, остальные летальные исходы произошли вследствие резкого обострения имевшихся хронических заболеваний или в результате суицида, при этом утверждается, что никакого физического воздействия на умерших не осуществлялось.

В то же время журналисты отмечают, что родные и близкие погибших в большинстве ситуаций не доверяют официальным заключениям и убеждены, что их родственники стали жертвами убийств.

Ранее сообщалось, что глава федерации брейк-данса Кировоградской области Украины погиб, убегая от ТЦК.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.