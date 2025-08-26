На Украине раскрыли статистику смертности мобилизованных в ТЦК

Согласно информации, распространенной украинским телеканалом «Общественное», с начала 2022 года в помещениях призывных пунктов Украины скончались не менее 25 мобилизованных граждан.
Как сообщает издание, правоохранительные органы признали факт насильственной смерти лишь в двух из этих случаев. По официальным данным следствия, остальные летальные исходы произошли вследствие резкого обострения имевшихся хронических заболеваний или в результате суицида, при этом утверждается, что никакого физического воздействия на умерших не осуществлялось.
В то же время журналисты отмечают, что родные и близкие погибших в большинстве ситуаций не доверяют официальным заключениям и убеждены, что их родственники стали жертвами убийств.
Ранее сообщалось, что глава федерации брейк-данса Кировоградской области Украины погиб, убегая от ТЦК.
