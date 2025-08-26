Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 100 человек были экстренно эвакуированы из близлежащих зданий из-за утечки газа под Прагой

По информации пожарной службы, утечка началась около 11 утра, когда во время дорожных работ, проводимых в районе Пругонице, был поврежден газопровод.

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 человек были эвакуированы после сообщения об утечке газа недалеко от Праги. Об этом сообщает Синьхуа.

По информации пожарной службы, утечка началась около 11 утра, когда во время дорожных работ, проводимых в районе Пругонице, был поврежден газопровод.

На месте происшествия работали несколько подразделений пожарных, а также специалисты химической лаборатории. Территория вокруг места утечки была оцеплена, около 100 жителей из соседних зданий экстренно эвакуировали.

«Мы провели контрольные замеры в оцепленной зоне. Одновременно с этим совместно со специалистами мы отключили светофоры и приняли другие меры безопасности», — сообщили пожарные в социальной сети X.

«В настоящее время начались земляные работы по вскрытию поврежденного газопровода. Поскольку утечка газа продолжается, мы поливаем его струей воды», — добавили специалисты. -0-