Полянский призвал Германию не скрывать правду о «Северных потоках»

ООН, 26 авг — РИА Новости. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на «Северных потоках» за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: Reuters

«Призываем… власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении», — сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться «формальными отписками».

«Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе», — констатировал Полянский.

