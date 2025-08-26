Ричмонд
В сербском городе усилили наряды полиции для сдерживания студенческого митинга

У здания философского факультета в городе Нови-Саде (второй по численности в Сербии) вечером во вторник, 26 ноября, разместили усиленные наряды полиции.

У здания философского факультета в городе Нови-Саде (второй по численности в Сербии) вечером во вторник, 26 ноября, разместили усиленные наряды полиции. Причиной тому стала массовая акция протеста студентов, пишет городской портал 021.

Также к философскому факультету прибыли десять полицейских автозаков «Мариц». Туда же стянули автомобили отряда быстрого реагирования и жандармерии.

«Декан открыл двери и впустил полицейских внутрь, после чего собравшиеся начали кричать и требовать от него выйти на улицу. Началась толкотня у вход на факультет», — сообщает портал. ".

Ранее стало известно, что декан факультета выгнал из здания протестующих студентов, так как те блокировали его работу. Сторонники студентов призвали провести митинг перед зданием, уже к вечеру вторника там образовалась толпа.

Читайте также: Посол Боцан-Харченко предупредил о рисках насилия в Сербии на осенних митингах.

