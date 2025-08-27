Трамп назвал чушью позицию России по Зеленскому

В ходе брифинга в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова относительно легитимности Владимира Зеленского.
Во время общения с прессой один из журналистов попросил американского лидера прокомментировать позицию Москвы, согласно которой украинский президент утратил легитимность согласно конституционным нормам после истечения срока его полномочий.
«То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», — ответил Трамп.
Напомним, что в интервью телеканалу NBC News Сергей Лавров пояснил, что, хотя Россия де-факто признает Зеленского главой действующего режима и Владимир Путин готов вести с ним переговоры в этом качестве, с конституционно-правовой точки зрения его мандат считается нелегитимным.
