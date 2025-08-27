FT: Запад создаст на Украине три линии обороны после завершения конфликта

Власти США готовы предоставить разведывательные ресурсы и осуществлять контроль на поле боя в рамках любого западного плана безопасности для послевоенной Украины, а также примут участие в европейской системе противовоздушной обороны страны, пишет Financial Times со ссылкой на европейских и украинских официальных лиц. В то же время часть администрации Дональда Трампа все еще выступает против любого участия Вашингтона в послевоенном урегулировании на Украине.