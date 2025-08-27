Трамп надеется на «очень быстрое» урегулирование вопросов Украины и сектора Газа

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации в секторе Газа, а также конфликта в Украине. Об этом передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы очень быстро решим вопросы, связанные с Газой, а также с Украиной и Россией», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время очередного заседания президентского кабинета в Белом доме. -0-
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше