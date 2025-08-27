Постпредство России при ООН прокомментировало ход расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
В представительстве отметили, что Москва выражает недовольство текущим процессом расследования. По мнению дипломатов, предпринимаемые шаги не способствуют объективному и прозрачному разбору ситуации.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что вопрос саботажа «Северных потоков» имеет критически важное значение, однако, по его словам, ход расследования движется «в неправильном направлении».
Ранее Сергей Кузнецов, гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в диверсии на газопроводах «Северный поток», подтвердил, что служил в ВСУ в 2022 году.