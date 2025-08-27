Новости СВО. ВС РФ берут Серебрянское лесничество, ВСУ в тисках в Камышевахе, паника в Покровске, Эстония участвует в атаках на РФ, 27 августа

— Если Эстония решила укрыть украинский дрон под натовским зонтиком, это происходит на финальном этапе маршрута — беспилотник заходит на их территории где-нибудь со стороны Псковской области. А выходит уже где-нибудь в районе Нарвы или над Балтикой — и прямиком на Усть-Лугу. Если это так, то это, конечно, не личная инициатива Таллина, а согласованное решение НАТО. И тогда в принципе нет разницы, с территории Прибалтики запускаются дроны или просто летят через неё, — пишет военный корреспондент Александр Коц, добавляя: Эстония оказывается задействованной в ударах по России в таком случае.