Разгром ВСУ: котёл в Камышевахе и бегство к Ямполю.
На севере ДНР российские войска улучшают свои позиции в Серебрянском лесничестве. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что остатки ВСУ уходят с западной окраины этого места к Ямполю, а также к Северску.
— Противнику не удаётся стабилизировать здесь обстановку, но говорить о том, что история многолетних боёв за территорию лесничества завершена, преждевременно, — пишет военкор.
На юге ДНР наши штурмовики окружают противника в Камышевахе, за которой уже Днепропетровская область. Доброволец с позывным Тринадцатый отмечает, что для ВСУ лучшим вариантом здесь будет сдача в плен.
Военный блогер Юрий Подоляка обращает внимание на проблемы ВСУ у Красноармейска (Покровска). В качестве примера он приводит негодование офицеров Украины, получивших приказ наступать, но в итоге, не добившись значительного успеха и понеся потери, они оказались заперты российскими войсками.
Курский провал: ВСУ бегут под ударами российской артиллерии.
В Курской области ситуация без изменений. ВСУ продолжают выводить разбитые подразделения из приграничья, но по путям отхода работает Армия России, что только увеличивает количество жертв у противника. При этом Киев пытается приписать себе взятие сумской Бессаловки, что тоже не соответствует действительности.
Причастность НАТО: эстонский след сбитого дрона.
В Эстонии упал украинский БПЛА, пытавшийся атаковать территорию России. Предположительно, нанести удар он должен был по объекту в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Таким образом, Таллин даёт своё воздушное пространство для пролёта беспилотников Украины.
— По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех сигнала GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии, — попытался оправдаться директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон.
После падения произошёл взрыв, никто не пострадал.
— Если Эстония решила укрыть украинский дрон под натовским зонтиком, это происходит на финальном этапе маршрута — беспилотник заходит на их территории где-нибудь со стороны Псковской области. А выходит уже где-нибудь в районе Нарвы или над Балтикой — и прямиком на Усть-Лугу. Если это так, то это, конечно, не личная инициатива Таллина, а согласованное решение НАТО. И тогда в принципе нет разницы, с территории Прибалтики запускаются дроны или просто летят через неё, — пишет военный корреспондент Александр Коц, добавляя: Эстония оказывается задействованной в ударах по России в таком случае.
Военнослужащие расчёта барражирующего боеприпаса «Ланцет» 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожают технику и огневые позиции противника на Красноармейском направлении.
Видео © Telegram / Минобороны России.
«Концлагерь» Зеленского: украинцы массово бегут в Беларусь.
Издание «Страна.ua» выяснило, что украинские мужчины нашли новый путь побега с территории, подконтрольной режиму Зеленского. Теперь у них интерес вызывает не Европа, а Белоруссия. За 2025 год выросло больше чем в два раза количество тех, кто выбрал эту страну для переселения. С начала года украинские пограничники задержали 911 представителей сильного пола. В прошлом году таких было всего 336, а в 2023 году всего 26 человек.
А бежать есть от чего. Выехать из страны не могут даже те, кто по возрасту не подлежит мобилизации. Верховная рада обсуждает вопрос открытия границ для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.
— Нам необходимо оценить, как такое решение повлияет на способность Украины защищаться от российской агрессии. Дискуссия по этому поводу открыта. Мы ждём мнения комитетов, позиции военных и диалога с гражданским сектором, — заявил спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.
Пока же украинским мужчинам приходится находиться в «концлагере» Зеленского или бежать окольными путями.