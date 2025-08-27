Постпредство РФ при ООН: Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве «Северных потоков»

«Направление, в котором все движется, — сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку. Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, но также для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем», — сказал он, выступая перед журналистами.