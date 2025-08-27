Постпредство РФ при ООН: Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве «Северных потоков»

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия недовольна ходом расследования по делу о подрыве «Северных потоков» и считает, что оно движется в неверном направлении. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.
«Направление, в котором все движется, — сместить вину с тех, кто действительно стоит за этим подрывом, и представить нам неких козлов отпущения, которые, может, были причастны к этому преступлению, но не могли совершить его в одиночку. Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, но также для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций в будущем», — сказал он, выступая перед журналистами.
«Вдумайтесь, какой вдохновляющий сигнал посылает бездействие СБ ООН террористическим организациям, которые мало того что фактически получили готовую инструкцию, как организовать подобный подрыв, но и видят, что никакой вменяемой реакции от международного сообщества на это не будет, как не будет и никакой ответственности для заказчиков. Если никакого прогресса в обсуждении темы “Северных потоков” в Совете не будет, не исключены рецидивы в других регионах мира», — сказал он на запрошенном Россией заседании Совета Безопасности ООН по «Северным потокам».
«Совет Безопасности ООН может обсуждать “Северные потоки” в закрытом режиме, но он должен обладать всей полнотой сведений для принятия решений», — уточнил спикер.
«Призываем власти Федеративной Республики Германия не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении», — сказал Дмитрий Полянский на созванном по запросу России заседании Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках». −0-