Во Вьетнаме зафиксирован резкий рост случаев заболевания лихорадкой денге

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость лихорадкой денге в двух крупнейших городах Вьетнама, Хошимине и Ханое, столице страны, резко возросла за последние недели. Об этом сообщает Синьхуа.
В Хошимине на юге Вьетнама с 11 по 17 августа было зарегистрировано более 2,5 тыс. новых случаев заражения, что на 38% больше, чем в среднем за предыдущие четыре недели, сообщило во вторник местное издание VnExpress.
Согласно данным городского Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Хошимине с начала года зарегистрировано более 26 тыс. случаев инфицирования, что на 220% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Также зарегистрировано 15 смертей.
Тем временем в Ханое с 15 по 22 августа было зарегистрировано 145 новых случаев заболевания, в результате чего число затронутых районов и коммун достигло 59, при этом зафиксировано шесть очагов заболевания. Об этом ранее сообщило Вьетнамское информационное агентство.
В докладе издания отмечается, что органы здравоохранения начали активные кампании по борьбе с комарами и настоятельно призвали население ликвидировать места их размножения. Уточняется, что органы здравоохранения также внимательно следят за возможным ростом инфицирования населения лихорадкой чикунгунья, однако в этом году случаев заболевания пока не выявлено. -0-