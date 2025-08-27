Во Вьетнаме зафиксирован резкий рост случаев заболевания лихорадкой денге

В докладе издания отмечается, что органы здравоохранения начали активные кампании по борьбе с комарами и настоятельно призвали население ликвидировать места их размножения. Уточняется, что органы здравоохранения также внимательно следят за возможным ростом инфицирования населения лихорадкой чикунгунья, однако в этом году случаев заболевания пока не выявлено. -0-