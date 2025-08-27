Россия недовольна расследованием подрыва Северных потоков и требует прозрачности

«Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, но и для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций», — сказал он.
Дипломат также призвал власти ФРГ не скрывать истину и предоставить полную информацию о случившемся, имеющуюся в их распоряжении. Эти заявления были сделаны на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с терактом на «Северных потоках».
Ранее Life.ru писал, что диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек. Недавно в Италии задержали украинца по обвинению в подрыве трубопровода.