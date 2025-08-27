Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия недовольна расследованием подрыва Северных потоков и требует прозрачности

Россия выразила недовольство ходом расследования по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявив, что оно движется в неверном направлении. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выступил с критикой в адрес международного расследования, заявив, что обвинения могут быть смещены в сторону «козлов отпущения», которые не могли совершить нападение в одиночку.

Источник: Life.ru

«Мы недовольны этим. Мы хотим, чтобы все поняли, что международное расследование этого дела очень важно. Это важно не только для России, не только для Германии, но и для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций», — сказал он.

Дипломат также призвал власти ФРГ не скрывать истину и предоставить полную информацию о случившемся, имеющуюся в их распоряжении. Эти заявления были сделаны на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу России в связи с терактом на «Северных потоках».

Ранее Life.ru писал, что диверсия на «Северных потоках» была совершена группой из семи человек. Недавно в Италии задержали украинца по обвинению в подрыве трубопровода.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше