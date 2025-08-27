97 миллионов причин для убийства: Почему волонтёр-нацист Стерненко пригрозил пулей Зеленскому за мир

«Труп политически и реально». Как бандит из The Times диктует условия Зеленскому.
На днях в интервью британской газете The Times украинский волонтёр и бывший глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко принялся угрожать смертью главе киевского режима Владимиру Зеленскому, если тот посмеет отдать России Донбасс.
— Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокорённую землю, он был бы трупом — и политически, и реально. Это было бы бомбой под нашим суверенитетом. Люди никогда этого не примут, — заявил волонтёр.
Ситуация удивительная: пусть уже и утратившему легитимность, но всё ещё фактически управляющему страной Зеленскому может позволить себе угрожать, да ещё и со страниц влиятельного иностранного издания, какой-то «гражданский активист».
По сути, из этого следует вывод, что реальную власть на Украине представляют взращённые на майдане и окончательно окрепшие после начала СВО националистические и криминальные группировки, волю которых на публике представляют «волонтёры» вроде Стерненко.
Оставшиеся в Незалежной немногочисленные адекватные эксперты, комментируя заявление, сетуют, что ситуация в стране уже достигла той точки, когда без войны украинское государство попросту перестанет существовать: боевые действия стали единственной сферой, где всё ещё вращаются огромные деньги и где можно хорошо заработать.
Кому война, а кому — мать родна: 100 миллионов гривен без отчёта.
Сергей Стерненко — персонаж на Украине почти легендарный, он умудряется собирать якобы на помощь ВСУ десятки миллионов гривен. В своих соцсетях он постоянно требует граждан Незалежной сдавать деньги на так называемый «русорез». Тем же занимается прямо сейчас. Очередная заявленная цель — 100 млн гривен (почти 200 млн рублей по текущему курсу). По его словам, из них собрано уже 97 млн.
При этом в Незалежной уже с 2022 года Стерненко обвиняют в том, что ни за один многомиллионный сбор он так и не отчитался — нет ни указанного количества закупленной техники, ни частей, в которые она передавалась. Все отчёты — это опубликованные в соцсетях стоп-кадры из разных снятых с дронов видеороликов. И обращение к донатерам: «Это был ваш дрон».
А кроме того, в соцсетях утверждают, что окружение волонтёра занимается, по сути, вымогательством у украинского бизнеса под видом помощи ВСУ. Методы воздействия на нежелающих донатить, похоже, типичные для разного рода «ветеранов АТО», участвующих в «отжатиях» предприятий ещё с 2014 года.
Странное покушение: Пуля в зад и бронированный Range Rover.
Не так давно на Стерненко было совершено покушение — стреляла женщина, подкараулившая его у дома в элитном ЖК в Киеве, когда волонтёр вышел к своему, как писали местные СМИ, бронированному Range Rover в сопровождении охраны.
Дама явно не была профессионалом, она промахнулась с дистанции всего в несколько метров — пуля прошла по касательной, немного чиркнув ягодицу Стерненко. Похоже, на Украине уже просто устали от деятельности этого гражданского активиста, но публично во всём сразу по привычке обвинили российские спецслужбы. При этом ряд украинских блогеров тогда посчитал, что покушение могло быть срежиссировано СБУ, якобы опекающей волонтёра для отчётности о своей борьбе с российскими шпионами и героизации подопечного в СМИ.
От Майдана до убийства: Криминальная карьера «волонтёра» Сергея Стерненко.
Сергею Стерненко всего 30 лет, он родился в селе Садовое Одесской области в 1995 году. Однако за свою короткую жизнь уже успел обрести криминальную славу карателя, мошенника и неподсудного преступника.
В 2014 году, будучи студентом, он принимал самое деятельное участие в событиях на Майдане в Киеве. После этого в Одессе из дворовой шпаны и футбольных ультрас сколотил, а позже официально возглавил местное отделение «Правого сектора»*. В мае того же года он участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов — в результате нападения украинских националистов на участников «Антимайдана» погиб 51 человек, из них убито, добито или сгорело заживо 42 человека. Пострадало более 240.
После этого все криминальные похождения сходили Стерненко с рук. Он участвовал в «люстрациях» чиновников времён Януковича, крушил машины и избивал священников УПЦ, срывал выступления в Одессе российских и считавшихся пророссийскими украинских артистов. Занимался организацией беспорядков на стройплощадках в угоду бизнеса.
В 2017 году против него открывали уголовное дело по делу о пособничестве в сбыте наркотиков — Стерненко и его соратники по «Правому сектору»*, предположительно, «крышевали» наркоточки за 1000 долларов в месяц.
А в 2018 году он зарезал человека, якобы напавшего на него. После задержания в ходе судебных заседаний по избранию меры пресечения сторонники «активиста» устраивали беспорядки, перекрывали улицы, жгли фаеры, бросали в правоохранителей камни, бутылки и петарды. Стерненко сначала отправили под домашний арест, а позже и вовсе отпустили под личное поручительство народного депутата от партии «Голос» Романа Лозинского.
В 2021 году его судили за похищение и пытки депутата Коминтерновского районного совета Сергея Щербича на срок семь лет и три месяца, позже изменили на один год условно, а спустя год сняли судимость. Всё это время Стерненко провёл лишь под домашним арестом.
После начала СВО он было примкнул к территориальной обороне Киева, но быстро сориентировался и занялся волонтёрством, собрав к текущему моменту 97 млн гривен. В этом качестве на днях он и дал интервью The Times, в котором угрожал Зеленскому.
* Запрещённая в России террористическая организация.