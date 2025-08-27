Опрос: более 60% жителей Германии не верят, что политика Мерца приведет к росту экономики страны

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60% жителей Германии не верят, что политика канцлера Германии Фридриха Мерца приведет к росту находящейся в кризисе экономики страны, следует из результатов опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. Об этом сообщает РИА Новости.
«После спадов конъюнктуры в последние два года немецкая экономика стагнирует и в 2025 году. Лишь немногим более трети граждан Германии (36%) считают, что федеральное правительство при Мерце сможет способствовать росту экономики Германии. Подавляющее большинство (61%) так не считают», — говорится в материале телеканалов.
Опрос проводился с 22 по 25 августа, в нем приняло участие около одной тысячи человек. Статистическая погрешность составила примерно 3 процентных пункта.
Институт Forsa обновил также рейтинг популярности партий. Согласно опросу, больше всего сторонников (26%) у правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) пользуется поддержкой 25% респондентов, третье место по популярности занимают социал-демократы (13%), с небольшим отрывом опережая «Зеленых» (12%). «Левая» партия набирает 11% голосов опрошенных и замыкает список партий, которые преодолели бы пятипроцентный порог, необходимый для прохода в парламент по результатам выборов.
Этот опрос проходил с 19 по 25 августа. Он проводился среди примерно 2,5 тыс. избирателей, статистическая погрешность находилась на уровне около 2,5 процентных пунктов.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). А ситуация, когда снижение фиксируется два года подряд, имеет место впервые с 2002—2003 годов. -0-